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'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi. İşte detaylar...

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

 

Ünlü sanatçı Aslı Hünel, Biruni Üniversite Hastanesi’nin Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı 'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

(Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, Aslı Hünel’e sosyal sorumluluk projelerini anlattı)

Hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal'la birlikte kadınlara mesaj veren Hünel, "Biz kadınlar el ele verirsek dünya çok daha güzel olacak. Bizim başaramadığımız hiçbir şey yok.

 'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

O yüzden kadınlar güçlü olsun, kadınlar okutulsun ve kadınlar kendini ihmal etmesin. Meme taramasını lütfen unutmayalım. Güç Sizde Umut Bizde" dedi.

 

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