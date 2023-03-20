“Güç Bela” Toparlananlar İçin: Nigâr Muharrem & Bilal Hancı

Bilindiği üzere Uçurumun Kenarı, Gidene Sor, Fincan gibi şarkılarla büyük bir şöhrete kavuşan Nigâr Muharrem “Güç Bela” isimli şarkıyı Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: “2023’ün ilk videosu olsun... Bu yıl birbirinden güzel şarkılar sırayla gelecek, durmak yok “Güç Bela”yı nasıl buldunuz?”

Adını Salıncak, İçime Ata Ata gibi kısa sürede hite dönüşmüş şarkılarla duyuran Doğanay Karadeniz’in söz ve müziğini yazdığı parçada kendisine Kubilay Karadeniz ve Olcay Testici destek oluyor.

Mix & Mastering çalışmalarını İlkan Günüç’ün üstlendiği parçanın klibinde ise yine birbirinden değerli isimler yer alıyor. Klibin yönetmen koltuğunda Buğra Karaçam otururken, görüntü yönetmenliği ise Amirali Ghorbanzadeh’e emanet edilmiş.

Şarkının “Gelme canım ben düştüm / Kalktım toparlandım güç bela” ve “Ama küstüm beni niye üzdün / Dönüşün yok bana bu defa” sözlerinden de anlaşıldığı üzere ayrılık sonrası yaşanan hüznü, kesin bir bitirişle hafifletmeye çalışan bir insanın ruh hali betimleniyor.

Ve dikkat! Yayın tarihi 17 Mart olan klibe ve “Güç Bela” şarkısına Bilal Hancı’nın Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın!





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