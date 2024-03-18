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Grup Laçin'den acı haber

Grup Laçin'den acı haber

Grup Laçin'den acı haber

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

Grup Laçin'den acı haber
Grubun üyeleri arasında yer alan Serkan Çağrı, acı haberi duyurdu.

Grup Laçin'den acı haber

Çağrı, "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur.

 

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