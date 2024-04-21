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Gripin yeni sezonun ilk konseri için İstanbul'da sahnedeydi

Türkiye'nin köklü gruplarından Gripin, yeni sezonun ilk İstanbul konseri için dün gece Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu sahnesindeydi.

Gripin yeni sezonun ilk konseri için İstanbul'da sahnedeydi

Gecenin açılışını "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" ile yapan grubun solisti Birol Namoğlu "Uzun ve çok güzel bir gece olacak. Hep beraber yalnızlığın çaresini bulduk mu bakacağız, geldiğiniz için teşekkürler" diyerek seyircileri selamladı. 

Gripin yeni sezonun ilk konseri için İstanbul'da sahnedeydi

Aralıksız 2 saat sahnede kalan Gripin, Aşk Nerden Nereye, Durma Yağmur Durma, Beş, Nasılım Biliyor Musun? gibi hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılar ile geceyi iyice ısıtırken, kendilerine eşlik eden İstanbullu müzikseverlerle unutulmaz bir geceye imza attı.

Gripin yeni sezonun ilk konseri için İstanbul'da sahnedeydi

Gripin Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleri ile turnesine devam edecek.

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