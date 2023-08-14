Green Mood bebek bakım ürünleri çocuklarınızla birlikte doğayı da koruyacak

Hayatın bize en güzel armağanı çocuklarımızı doğanın sunduğu güzelliklere zarar vermeden büyütmek felsefesinden yola çıkan Green Mood, organik bebek bakım ürünleriyle Fransa pazarının ardından Türkiye pazarında da satışa sunuldu.

“Doğaya zarar vermeden etkili temizlik” misyonu ve “doğadan ilham alan formüllerle’’

hazırlanan temizlik, pet ve bebek bakım ürünlerinden oluşan Green Mood’un ürün gamında yer alan bebek ve çocuk ürünleriyle ile çocuklarınıza gösterdiğiniz özeni, doğaya verdiğiniz değerle taçlandıracaksınız.

Doğa dostu Green Mood’un bebek ve çocuklu aileler için özel ürettiği bakım ürünleri serisiyle hem yaşam alanlarını, hem de çocuklarınızın bakımlarını gönül rahatlığı ile yapabileceksiniz.

“Çocuklarımız ve doğa bizim için çok önemli”

Gözümüzden bile sakındığımız çocuklarımızı büyütürken, onların hassas ciltlerine zarar vermemek, oynadıkları, ilk adımı attıkları ortamların hijyenini sağlamak, kişisel ürünlerinden arkadaşlarıyla paylaştıkları oyuncaklarına kadar her yerin her şeyin organik ve temiz olmasıdır önemli olan. Green Mood’un üretitği bebek bakım ürünlerinin kullanırken çocuklar sağlıklı ve temiz, anne ve babalar emin ve içleri rahat…

Geen Mood organik bebek bakım ürünleri; bebeklerin hassas cildine zarar vermeyen formüllerle özel olarak üretiliyor. Formüller organik sertifika standartlarına uygun olarak hazırlanmış olup, Ecocert COSMOS Organic tarafından onaylı.

Tüm ürünler dermatolojik olarak test edilerek, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak raflardaki yerini alıyor. Sentetik parfüm içermeyen ürünler, hoş kokusunu içeriğindeki yağlardan alıyor.

Organik tarımı teşvik eden, doğa dostu bir marka olarak ürünlerde hayvansal hammadde kullanılmıyor. Tüm ürünler Vegan Society tarafından belgeli.

Green Mood Bebek Bakım serisinde Organik Bebek Şampuanı, Organik Pişik Kremi, Organik Bebek Bakım & Masaj Yağı, ve fransız ata formülü Oleo Calcaire Organik Zeytinyağı Bazlı Temizleyici bulunmaktadır.

Organik Pişik Kremi

Bebeklerin hassas bölgesi için özel olarak üretilmiştir. Cilt bariyerini oluşturarak, çevresel etkenlere karşı cildi nemlendirir, besler ve korur. Kantaron özleri ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde bebeğinizin hassas cildini rahatlatır.

Bebeğin tahriş olan cildinin tazelenmesine, beslenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur. Doğal kokusunu içindeki bitkisel ham maddelerden alır, sentetik parfüm içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Green Mood Bebek Ürünleri Uluslararası COSMOS Organik Standardı ile belgelendirilmiş ve Organik Sertifika standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Bu ürünün içeriğindeki zeytinyağı, gül suyu ve kekik suyu organik tarım ürünleridir.

Ürünlerin içeriğinde hayvansal ham madde kullanılmadığını ve nihai ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmediği Vegan Society tarafından belgelenmiştir.

TOPLAM İÇERİĞİN %98 DOĞAL KAYNAKLIDIR. %39 ORGANİK TARIM KAYNAKLIDIR

Organik Bebek Bakım Yağı

Bebeğinizin hassas cildini nemlendirir, besler ve yumuşatır. Yaklaşık %99’u organik içerikli yağ, bebeğinizin cildini derinlemesine nemlendirmeye yardımcı

olur. Duştan sonra ciltte oluşan hassasiyeti giderir ve nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Temiz içeriğe sahip, güvenle kullanabileceğiniz Organik Bebek Yağı, bebeğinizin duru cildinin parlaklığını korumasına yardımcı olur. Alt temizliği ve bebek masajı için ideal bir üründür. Doğal kokusunu içindeki bitkisel organik ham maddelerden alır, sentetik parfüm içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Green Mood Bebek Ürünleri Uluslararası COSMOS Organik Standardı ile belgelendirilmiş ve Organik Sertifika standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Bu ürünün içeriğindeki zeytinyağı, ayçiçeği yağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı organik tarım ürünleridir. Ürünlerin içeriğinde hayvansal hammadde kullanılmadığını ve nihai ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmediği Vegan Society tarafından belgelendirilmiştir. Paraben, parafin, gluten, SLS, boya, saf alkol ve sülfat, silikon, amonyum, soya, mineral yağ, petrol, alüminyum, lateks içermez.

TOPLAM İÇERİĞİN %100 DOĞAL KAYNAKLIDIR. %99 ORGANİK TARIM KAYNAKLIDIR.

Organik Bebek Saç ve Vücut Şampuanı

Bebeğinizin saç derisi ve hassas cildi için özel olarak üretilmiş bebek vücut ve saç şampuanıdır. Organik Hassas Bebek Şampuanı, bebeğinizin saçlarını ve vücudunu nazikçe temizler. Doğal kokusunu içindeki bitkisel ham maddelerden alır, sentetik parfüm içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Green Mood Bebek Ürünleri Uluslararası COSMOS Organik Standardı ile belgelendirilmiş ve

Organik Sertifika standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Ürünlerin içeriğinde hayvansal hammadde kullanılmadığını ve nihai ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmediği Vegan Society tarafından belgelendirilmiştir.

Bu ürünün içeriğindeki Aloe Vera yaprağı suyu, Argan yağı organik tarım ürünleridir.

TOPLAM İÇERİĞİN %99 DOĞAL KAYNAKLIDIR. %11 ORGANİK TARIM KAYNAKLIDIR.

Oleo Calcaire Organik Zeytinyağı Bazlı Temizleyici

Bebeğinizi hassas bölgesini temizlerken, nemlendirir ve çevresel etkenlere karşı korur. Tüm vücut kullanımına uygundur. Alt temizliği ve bebek masajı için de ideal bir üründür. Fransa’da nesiller boyunca kullanılan geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu etkili ürün yanıkları ve hastanelerde prematüre doğan bebeklerde güvenle kullanılmaktadır.

Doğal kokusunu içindeki bitkisel, organik ham maddelerden alır, sentetik parfüm içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Green Mood Bebek Ürünleri Uluslararası COSMOS Organik Standardı ile belgelendirilmiş ve Organik Sertifika standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Bu ürünün içeriğindeki Zeytinyağı organik tarım ürünüdür.

Ürünlerin içeriğinde hayvansal hammadde kullanılmadığını ve nihai ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmediği Vegan Society tarafından belgelendirilmiştir.

Paraben, Parafin, Gluten, SLS, Boya, Saf alkol ve Sülfat, Silikon, Amonyum, Soya, Mineral Yağ, Petrol, Alüminyum, Lateks içermez.

Organik bebek losyonu formülünde hayvansal hiçbir içerik kullanılmamıştır.

TOPLAM İÇERİĞİN %100 DOĞAL KAYNAKLIDIR. %48 ORGANİK TARIM KAYNAKLIDIR.

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