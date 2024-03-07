Gratis’ten yeni dermokozmetik markası: Authoriderm

Müşteri beklentilerine göre marka yaratma gücü ile kendisine özel marka sayısını gün geçtikçe artıran Gratis, dermokozmetik alanına da yatırım yaparak Authoriderm markasını yarattı. Gratis’in yeni dermokozmetik markası Authoriderm, cilt bakımında güvenilirliği ve etkinliği bir araya getirerek müşterilerin beklentilerini karşılamak için özel olarak tasarlandı. Gratis yeni markasıyla Dermokozmetik alanında da ulaşılabilir fiyatlı ürünler sunmayı hedefliyor.

"Cildimin Zamansız Gücü" sloganıyla yola çıkan Authoriderm, güçlü ve etkili aktiflerle formüle edilmiş içerikleriyle tüm cilt tiplerine uygun çözümler sunuyor. Authoriderm’in cildin doğal gücünü destekleyen ürün yelpazesi Yaşlanma Karşıtı, Karma&Yağlı ve Kuru&Hassas cilt tiplerine özel olarak geliştirilen 3 farklı seriden oluşuyor.

Anti-Aging & Firming Yaşlanma Karşıtı Seri

Cildin yaşlanma belirtileriyle savaşan, anti-aging özelliklere sahip seride sıkılaştırıcı ve kırışıklık karşıtı formüllerle donatılmış 4 farklı ürün yer alıyor.

Seride yer alan yaşlanma karşıtı serum, içeriğindeki B3 Vitamini ile cildin doğal onarım sürecine yardımcı olurken ayrıca cilt tonunun eşitlenmesine ve cildin aydınlanmasına destek oluyor. Yaşlanma karşıtı gündüz kremi, kolajen kaybı sonucu oluşan tüm yaşlanma belirtilerini hedeflerken yaşlanma karşıtı gece kremi ise yüksek orandaki niasinamid içeriğiyle cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Seri de yer alan yenileyici göz kremi de pirinç proteini ve hyalüronik asit ile göz çevresindeki kırışıklıklara karşı yoğun bakım yaparken niasinamide ile de göz altındaki koyu halkaların görünümünü önlemeye yardımcı oluyor.

Anti-Imperfection Karma ve Yağlı Seri

Yağlı ve karma cilt tipleri için özel olarak tasarlanan seride cildi dengeleyerek mat ve sağlıklı bir görünüm elde edilmesini sağlayan 4 farklı ürün yer alıyor. Seride yer alan arındıcı temizleme jeli, sebum oluşumunu ve gözeneklerin tıkanmasını önleyerek ciltteki parlamayı kontrol altına almaya yardımcı oluyor. Matlaştırıcı doğal kil maskesi, ciltteki fazla yağı emiyor ve içeriğindeki çinko oksit ile gözenekleri sıkılaştırıyor. Seride yer alan matlaştırcı tonik de cilt tonunu eşitleryerek gözenekleri arındırırken matlaştırıcı gündüz & gece kremi ise zengin içeriği ile yağlı ciltlerin nem dengesinin korunmasını sağlıyor.

Dry & Sensitive Kuru ve Hassas Seri

Kuru ve hassas ciltlere yönelik nemlendirici ve yatıştırıcı özelliklere sahip seride 6 farklı ürün yer alıyor. Seride yer alan canlandırıcı temizleme jeli, ciltteki kirleri temizlerken cildi fazla sebumdan arındırıyor ve gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Canlandırıcı tonik, cilt tonunu eşitlerken cildi aydınlatıyor ve ölü hücrelerden arındırıyor. Canlandırıcı gündüz kremi, içeriğindeki doğal yağlar ile cildi su kaybından koruyarak nemlendirirken canlandırıcı gece kremi ise zengin içeriği sayesinde gece boyunca aynı anda cildi yenilenmesine, korunmasına ve renk tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Seride yer alan serum shea yağı ile cilt bariyerinin güçlenmesine yardımcı olurken canlandırıcı göz kremi ise cildin ferahlamasına, nemlenmesine, beslenmesine, pürüzsüzleşmesine ve canlanmasına yardımcı olarak 5 etkiyi bir arada sağlıyor.

Authoriderm’in; Yaşlanma Karşıtı, Karma&Yağlı ve Kuru&Hassas cilt tiplerine özel olarak geliştirilen 3 farklı serideki ürünler 350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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