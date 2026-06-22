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Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

Reggae ve dancehall müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Shaggy, 25 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

 Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

Influx Core organizasyonuyla gerçekleşecek konsere müzikseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

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