 Grammy ödüllü Shaggy İstanbul’a geliyor!

Reggae ve dancehall müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Shaggy, 25 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

Influx Core organizasyonuyla gerçekleşecek konsere müzikseverler yoğun ilgi gösteriyor.

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