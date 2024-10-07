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Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor! İşte detaylar...

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!

Grammy Ödüllü Seal, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 12 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk dinleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor!

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!
2025’TE YAYINLANACAK YENİ ALBÜMÜNDEN BAZI PARÇALARINI İLK KEZ TÜRK HAYRANLARI İÇİN ÇALACAK
Seal, şu anda 2025'te yayınlanması planlanan yeni müziklerden oluşan bir albüm üzerinde çalışıyor.

 Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!


Ayrıca, henüz görüşmeler devam etse de Las Vegas'ta çekilen canlı konser kaydı büyük bir platformda konser filmi tadında yayınlanması planlanıyor ve son olarak 12 Ekim'de Harbiye’de gerçekleşecek konsere katılanlar 2025’te yayınlanacak yeni albümden bazı parçaları dinleme fırsatı bulabilecekler.

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