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Grammy ödüllü Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü sanatçı Mohombi, genç piyano sanatçısı Berk Can Arslan ile yapacağı düet için Türkiye'ye geldi.

Grammy ödüllü Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

Cranberries’in tüm zamanlara damgasını vuran Zombie şarkısına düet yapmak için bir araya gelen ikili, DigiHall Platoları’nda kamera karşısına geçti.

Grammy ödüllü Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

Müzik Prodüktörü Don Weezy ile gazetecilerin sorularına cevap veren Mohombi ve Berk Can Arslan, yeni proje hakkında heyecanlarını dile getirdi. Berk Can Arslan, ''Hayranı olduğum bir sanatçıyla aynı projede buluşup düet yapmak benim için bambaşka bir mutluluk. Tarzlarımız farklı ama müzik evrenseldir. İki farklı tarzın bir araya gelmesi ortaya çok güzel bir iş çıkardı diyebilirim.'' dedi.

Grammy ödüllü Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

Gazetecilerin sorularına cevap veren Mohombi ise, ''Türkiye'de 10 senenin üzerinde şarkılarım dinleniyor, ülkenizi çok seviyorum. Birçok piyano sanatçısıyla bu zamana kadar çalıştım fakat Berk Can sadece Türkiye için değil dünya müziği için önemli bir isim. Ortaya çok güzel bir iş çıkardık diyebilirim.'' dedi.  

 Grammy ödüllü Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

Kariyerinde Pitbull, Akon, Jennifer Lopez, J Balvin gibi global isimlerle ortak projelerde çalışan Mohombi, 2016 yılında ABD Grammy Ödülü’nü, 2015 yılında Latin İtalyan Müzik Ödüllerini ve 2018 yılında Latin Grammy Ödülü’nü kazanmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Şarkının tanıtımını 28 Eylül'de Fas Marakeş’te düzenlenecek gece ile yapacak olan ikili, şarkının video klibini eş zamanlı olarak tüm sosyal medya platformlarında da yerini alacak.

KLİBİN BAŞROLÜNDE “YAPAY ZEKÂ” OYNUYOR!

Şarkının klibinde yapay zekâ teknolojisi de ön plana çıkıyor. Çekimde kullanılan sahne ve ışık ambiyanslarını yapay zekâ üstleniyor. Çekim konseptinde akıllı LED ekranlar şarkıdaki geçişlere göre tepkiler veriyor. Projenin global yapımcı koltuğunda ise dünyaca ünlü Grammy ödüllü global müzik prodüktörü olan Don Weezy ve Tamer Şengül yer alıyor. 

 

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