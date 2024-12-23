 Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

ODTÜ’nün gelenekselleşen ve yıldızlar geçidine dönüşen Kristal Ağaç Ödül Töreni bu yıl da büyüleyici anlara sahne oldu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Gözde Kansu, zarafeti ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.



Bu yıl 10. kez düzenlenen törene, Tuvana Büyükçınar imzalı zarif omuz detaylı siyah elbisesiyle katılan Kansu, hem şıklığı hem de duruşuyla geceye damga vurdu. Başarılı oyuncu, törene dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"ODTÜ’lü öğrencilerin oylarıyla her sektörden yılın girişimcilerinin seçildiği Kristal Ağaç Ödül Töreni’ni yıllardır sunmak, hayatımın en güzel geleneği oldu.

Bu köklü ağacın bir parçası olmak ve ODTÜ’lü gençlerin fikirlerini, seçimlerini ve heyecanlarını paylaşmak benim için büyük bir onur."

Gözde Kansu’nun sunumuyla unutulmaz bir atmosfer kazanan gecede, öğrencilerin seçimiyle yılın en iyileri ödüllerine kavuştu.

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