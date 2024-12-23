  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde... İşte detaylar...

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

ODTÜ’nün gelenekselleşen ve yıldızlar geçidine dönüşen Kristal Ağaç Ödül Töreni bu yıl da büyüleyici anlara sahne oldu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Gözde Kansu, zarafeti ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

 Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde


Bu yıl 10. kez düzenlenen törene, Tuvana Büyükçınar imzalı zarif omuz detaylı siyah elbisesiyle katılan Kansu, hem şıklığı hem de duruşuyla geceye damga vurdu. Başarılı oyuncu, törene dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:

 Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

"ODTÜ’lü öğrencilerin oylarıyla her sektörden yılın girişimcilerinin seçildiği Kristal Ağaç Ödül Töreni’ni yıllardır sunmak, hayatımın en güzel geleneği oldu.

 Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

Bu köklü ağacın bir parçası olmak ve ODTÜ’lü gençlerin fikirlerini, seçimlerini ve heyecanlarını paylaşmak benim için büyük bir onur."

 Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

Gözde Kansu’nun sunumuyla unutulmaz bir atmosfer kazanan gecede, öğrencilerin seçimiyle yılın en iyileri ödüllerine kavuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent müşahede altına alındı
  Gündem

Haluk Levent müşahede altına alındı

Ebru Yaşar dünya listelerinde!
  Magazin

Ebru Yaşar dünya listelerinde!

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!
  Magazin

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi
  Magazin

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti
  Gündem

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı
  Magazin

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı