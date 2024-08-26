 Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Yalı Çapkın'ı dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için ruhunu ve bedenini dinlendirmeyi ihmal etmedi.

Çeşme'deki evinin terasında hamak yogası yaparak sosyal medyada esnekliğiyle gündem olan Kansu,

şimdi de Kaz Dağları'ndaki bir yoga kampına katılarak kendini doğanın kollarına bıraktı.



Kansu, 44. yaşını Kaz Dağları'nın huzur dolu atmosferinde karşıladı ve fit görünümü ile beğeni topladı.



HEM RUHUNU HEM BEDENİNİ YENİLEDİ

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu, enerjisi ve neşesiyle kampın vazgeçilmez ismi haline geldi.



Kamp süresince yoga seanslarının yanı sıra taş dengeleme sanatıyla da ilgilenen Kansu,



doğayla iç içe geçirdiği bu zamanı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi.



Yeni yaşını böylesine anlamlı bir ortamda kutlamanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kansu, “Ruhuma iyi gelen bu yerde, doğanın kalbinde yeni yaşıma girmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

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