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Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı. İşte detaylar...

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Yalı Çapkın'ı dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için ruhunu ve bedenini dinlendirmeyi ihmal etmedi.

 Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Çeşme'deki evinin terasında hamak yogası yaparak sosyal medyada esnekliğiyle gündem olan Kansu,

 Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

şimdi de Kaz Dağları'ndaki bir yoga kampına katılarak kendini doğanın kollarına bıraktı.

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
Kansu, 44. yaşını Kaz Dağları'nın huzur dolu atmosferinde karşıladı ve fit görünümü ile beğeni topladı.

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
HEM RUHUNU HEM BEDENİNİ YENİLEDİ
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu, enerjisi ve neşesiyle kampın vazgeçilmez ismi haline geldi.

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
Kamp süresince yoga seanslarının yanı sıra taş dengeleme sanatıyla da ilgilenen Kansu,

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
doğayla iç içe geçirdiği bu zamanı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi.

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
Yeni yaşını böylesine anlamlı bir ortamda kutlamanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kansu, “Ruhuma iyi gelen bu yerde, doğanın kalbinde yeni yaşıma girmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

 

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