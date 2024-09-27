 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Gözde Kansu, annesiyle Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Oyuncu, annesinin Çeşme'de yaşadığını söyledi.

Kansu'nun annesi, "Onu aşkla izliyorum" dedi.

'Yalı Çapkını' dizisinde

yer alan Kansu, "Çok heyecanlı ve harika...

Sürprizler devam edecek.

Heyecanla yeni bölüm senaryosunu bekliyorum" diye konuştu.

Setten bahseden, "Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

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