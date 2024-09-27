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Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı! İşte detaylar...

Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Gözde Kansu, annesiyle Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Oyuncu, annesinin Çeşme'de yaşadığını söyledi.

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Kansu'nun annesi, "Onu aşkla izliyorum" dedi.

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

'Yalı Çapkını' dizisinde

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

yer alan Kansu, "Çok heyecanlı ve harika...

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Sürprizler devam edecek.

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Heyecanla yeni bölüm senaryosunu bekliyorum" diye konuştu.

 Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Setten bahseden, "Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

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