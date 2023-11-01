 Gözaltına alınan Dilan Polat'ın son Instagram paylaşımı damga vurdu

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat’ın İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Dilan Polat'ın son paylaşımı dikkat çekti.
Dilan Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.
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