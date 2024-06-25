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Görkemli festival sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar’ın katkılarıyla düzenlenen 2. Mardin Kısa Film Festivali sona erdi.

Görkemli festival sona erdi

Festival başkanlığını Zeki Sincar’ın yaptığı sunuculukları Nefise Karatay ile Wilma Elles’in üstlendiği festivalde Ali Sürmeli, Burak Tamdoğan, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Şahin Kendirci, Adnan Koç, Murat Tatlı ve yazar Orhan Miroğlu ve gibi tanınmış isimler halkla buluşarak söyleşilere katıldılar. Ufuk Özkan ile Metin Yıldız’da tek kişilik gösterileri ile festivale renk kattılar.

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