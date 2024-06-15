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Görkemli festival sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen 2. Mardin Kısa Film Festivali sona erdi. 

Görkemli festival sona erdi

 
Festival başkanlığını Zeki Sincar’ın yaptığı sunuculukları Nefise Karatay ile Wilma Elles’in üstlendiği festivalde Ali Sürmeli, Burak Tamdoğan, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Şahin Kendirci, Adnan Koç, Murat Tatlı ve yazar Orhan Miroğlu ve gibi tanınmış isimler halkla buluşarak söyleşilere katıldılar.
Görkemli festival sona erdi
 
Ufuk Özkan ile Metin Yıldız da tek kişilik gösterileri ile festivale renk kattılar. 
 
Görkemli festival sona erdi
 
Festival jürisi Alper Mestçi, Tümay Özokur, Adem Sincar İlker Savaşkurt ve Buğra Kekik’in oyları ile dereceye giren filmlere ödülleri Mardin Valisi Tuncay Akkoyun tarafından takdim edildi.

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