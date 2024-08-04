Görkemli düğün

Ünlü sanatçılar Aydoğan Topal ile Bayar Şahin’in sahne aldığı düğünde genç çiftin bu özel gecesine çok sayıda davetli katıldı.

Genç çift düğün den sonra balayı için Maldivleri tercih etti.

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