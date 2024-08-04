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Görkemli düğün

Sevilen iş insanı Alizaim Yılmaz’ın kendisi gibi iş adamı oğlu Eren Yılmaz genç girişimci Ebay Çiçekçilik’in sahibi Aysun Yağcı ile görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.  

Görkemli düğün

Ünlü sanatçılar Aydoğan Topal ile Bayar Şahin’in sahne aldığı düğünde genç çiftin bu özel gecesine çok sayıda davetli katıldı. 

Genç çift düğün den sonra balayı için Maldivleri tercih etti.

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