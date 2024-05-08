 Görkemli düğün!

Tanınmış iş insanı Ümit Oruç ile Hatice Nur İpek, Ataköy Hyatt Regency Otel’de 1000 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Düğünde çiftin nikah şahitliklerini Ertuğrul Eryılmaz, Mustafa İpek,

Ozan İsmailoğulları, Halis Tan, Şerdil Dara Odabaşı ve Bekir İpek yaptı.

(Ozan İsmailoğulları)

Düğüne Ekin Mert Daymaz ve İdris Nebi Taşkan gibi ünlü isimler katılırken,

(Faruk Tuncel)

Faruk Tuncel’in sahne aldığı düğünde dolarlar hava da uçuştu.

(İdris Nebi Taşkan)

ADAY YOK

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz düğünde halaydaki maharetlerini gösterirken ilgi odağı oldu.

(Ekin Mert Daymaz)

Daymaz, oynadığı dizilerdeki düğün sahnelerinde halay çekmeyi öğrendiğini söyleyen Daymaz, “İyi halay çekerim iddialıyım. Yakın arkadaşım evleniyor. Onu yalnız bırakmak istemedim “ dedi.

Kendisinin ne zaman evlenmeyi düşündüğü sorulan Daymaz, “ Uzun süredir yalnızım. Aday yok” sözleriyle dert yandı.

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