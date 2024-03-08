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Görkemli davet

HRD Antwerp, Türkiye elmas piyasasına yeniden adım atmak amacıyla HRD Türkiye’yi kurma kararını İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu’nun ev sahipliğindeki davetle taçlandırdı.

Görkemli davet

HRD Antwerp, Türkiye elmas piyasasına yeniden adım atmak amacıyla HRD Türkiye’yi kurma kararını İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu’nun ev sahipliğindeki davetle taçlandırdı.

Görkemli davet
Etkinliğe HRD Antwerp CEO’su Ellen Joncheere Belçika, İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ve HRD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer olmak üzere iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

 Görkemli davet

Açılış konuşmasında HRD Antwerp CEO’su Ellen Joncheere “Türkiye mücevher sektörü, büyük bir yerel pazar olmasının yanı sıra güçlü uluslararası varlığıyla dünyanın en büyük mücevher ticaret merkezlerinden birini temsil ediyor” dedi.

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