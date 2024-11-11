  Görkemli açılış!

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah önceki akşam “İdealtepe Bi Cunda Masalı“ Restaurant’ın açılış gecesinde sahne aldı.

Şef Eshabil Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa , Simge Tertemiz, Pınar Eliçe, Banu Zorlu ve Mine Koşan gibi tanınmış isimler katıldı. Açılışta izdiham yaşanırken Coşkun Sabah’ı yaklaşık 750 seveni mekanı doldurarak dillere plesenk olmuş şarkılarını dinledi.

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