 Görkem Sevindik'ten konuşulan performans!

Görkem Sevindik, reytinglere damga vuran Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle ile sosyal medyanın 'En Çok Konuşulan' isimlerinden olmaya devam ediyor.

Oyunculuğuyla damga vuran Sevindik,

son bölümdeki performansıyla izleyenlerden yine tam not aldı.

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