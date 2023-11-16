 Görkem Sevindik'ten çekim arası kısa bir mola...

Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncusu Görkem Sevindik geçtiğimiz gün Yeniköy Strike'da görüntülendi.

Başarılı oyuncu arkadaşları ile yemek yedikten sonra gazetecilerle kısa süre sohbet ederken tatil gününü dostları ve ailesine ayırdığını söyledi.

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