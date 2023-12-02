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Görkem Balkış’ın Aura’sı

Ep’nin çıkış şarkısı olan Aşk Sancısı ile AURA’sını tamamlayan Görkem Balkış şarkılarının baş harfleri ile Ep'nin adını oluşturmuş.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

 

Aşk Sancısı, Unut Deme Şimdi Bana, Ruhum Yarım ve Ağla şarkılarından oluşan mini albümdeki tüm şarkıların sözü ve müziği Görkem Balkış’a ait.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

Ces Yapım etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunulan AURA dinleyicilerden tam not alacağa benziyor.

Kayıtları Stüdyo Trio’ da tamamlanan AURA’nın aranjesi Deniz Arslan tarafından yapıldı.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

Albümde Aşk Sancısı ve Ruhum Yarım şarkılarına klip çekilirken iki klipin yönetmenliğini Rahman Boz ve ekibi, albüm kapağı ve grafik tasarımı Bülent Durgun’ ait.

AURA’da dört şarkı bulunurken, müzikal yelpazesi de oldukça geniş, Akustik sound’dan elektronik altyapıya, klarnetli nağmelerinden yaylı sazlar ve nefesli braslara, piyano tınılarıyla oldukça geniş bir alt yapıya sahip.

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