  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Görkem Balkış’ın Aura’sı

Ep’nin çıkış şarkısı olan Aşk Sancısı ile AURA’sını tamamlayan Görkem Balkış şarkılarının baş harfleri ile Ep'nin adını oluşturmuş.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

 

Aşk Sancısı, Unut Deme Şimdi Bana, Ruhum Yarım ve Ağla şarkılarından oluşan mini albümdeki tüm şarkıların sözü ve müziği Görkem Balkış’a ait.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

Ces Yapım etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunulan AURA dinleyicilerden tam not alacağa benziyor.

Kayıtları Stüdyo Trio’ da tamamlanan AURA’nın aranjesi Deniz Arslan tarafından yapıldı.

Görkem Balkış’ın Aura’sı

Albümde Aşk Sancısı ve Ruhum Yarım şarkılarına klip çekilirken iki klipin yönetmenliğini Rahman Boz ve ekibi, albüm kapağı ve grafik tasarımı Bülent Durgun’ ait.

AURA’da dört şarkı bulunurken, müzikal yelpazesi de oldukça geniş, Akustik sound’dan elektronik altyapıya, klarnetli nağmelerinden yaylı sazlar ve nefesli braslara, piyano tınılarıyla oldukça geniş bir alt yapıya sahip.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!
  Magazin

Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Ozan Güven’den Aşk-ı Memnu itirafı
  Magazin

Ozan Güven’den Aşk-ı Memnu itirafı

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor!
  Magazin

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor!

Dünyanın en iyileri Alanya'nın tanıtım elçileri oldu
  Hayatın İçinden

Dünyanın en iyileri Alanya'nın tanıtım elçileri oldu

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!
  Magazin

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor
  Magazin

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor