  'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike' serisinin her filmi küresel çapta büyük ilgi görüyor.

Tom Cruise'un dijital platformların ısrarlarına rağmen sinemaya üretim yapmasının en iyi örneklerinden biri olan 'Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ilk bölümü gösterime 14 Temmuz'da girdi.



Türkiye'de şu ana kadar 176.292 kişi tarafından izlenen, 291 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın küresel hasılatı ise an itibarıyla 376.260.809 dolar... 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümü gösterime 28 Haziran 2024'te girecek. Filmin bir bölümünün İstanbul'da çekilmesi planlandı.

Geçtiğimiz pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı.



Christopher McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti. Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.

Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırmasıyla Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünü İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

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