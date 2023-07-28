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Goran Bregoviç rüzgarı esti

Balkan müziğin dünyadaki en iyi temsilcileri arasında yer alan Goran Bregoviç 26 Temmuz’da Gloria Hotels & Resorts sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Goran Bregoviç rüzgarı esti

Zorba, Ederlezi, Kalashnjikov, Bella Ciao başta olmak üzere birçok hit şarkıyı sevilen orkestrasıyla unutulmaz bir performansa dönüştüren Bregoviç, Gloria Hotels & Resorts’ün rüya gibi atmosferinde uzun saatler süren bir konsere imza attı.   

Lüks ve konforu bir araya getiren Gloria Hotels & Resorts’un dünyaca ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yaptığı yaz konserlerinin konuğu, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç hafızalardan silinmeyecek bir konserle hayranlarıyla buluştu. 

26 Temmuz’da Gloria G-Venture sahnesinde müzikseverlerle buluşan Balkan Müziği’nin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç, renkli orkestrası ve keyifli sohbetiyle misafirlere eşsiz bir konser keyfi yaşattı. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan ve sık sık sahne alan dünyaca ünlü sanatçı sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuarla Gloria G-Venture sahnesinde müzikseverlerin de eşlik ettiği bir performansla müzik rüzgarı estirdi. 

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