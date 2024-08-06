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'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı! İşte detaylar...

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!

Ekranların parlayan yıldızlarından Sude Zülal Güler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
Boynundaki 'B' harfli kolyesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, Alaçatı tatilinden yeni projeler için görüşmeler yapmak üzere geldiğini belirtti.

 'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!

Güler, "Senaryoyu okurken en çok neye dikkat ediyorsunuz?" sorusuna, "İşin bütünlüğüne bakıyorum. Tabii kafamda bazı şeyler oluşuyor" şeklinde yanıt verdi.

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
Erkek arkadaşımın nezaketi Berk Atan'la yaşadığı aşkı hakkında konuşan oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda" dedi ve evlilik sorularına ise "Kısmet" cevabını verdi.

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
Tatilde Berk Atan'ın kendisine ayak masajı yapmasıyla ilgili olarak, "Kibarlık demek istiyorum. Erkek arkadaşımın nezaketi... Tatlı bir kare. Maşallah diyelim.

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
Berk romantiktir, özel günleri unutmaz" açıklamasını yaptı.

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
Son olarak, Çılgın Sayısal Loto'da Kırşehir'de bir kişinin kazandığı

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
460 milyon 913 bin 735 TL hakkında, "Bana çıksa herkes gibi şaşırırdım ve bağış yapardım" dedi.

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