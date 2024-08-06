 'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!

Ekranların parlayan yıldızlarından Sude Zülal Güler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Boynundaki 'B' harfli kolyesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, Alaçatı tatilinden yeni projeler için görüşmeler yapmak üzere geldiğini belirtti.

Güler, "Senaryoyu okurken en çok neye dikkat ediyorsunuz?" sorusuna, "İşin bütünlüğüne bakıyorum. Tabii kafamda bazı şeyler oluşuyor" şeklinde yanıt verdi.



Erkek arkadaşımın nezaketi Berk Atan'la yaşadığı aşkı hakkında konuşan oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda" dedi ve evlilik sorularına ise "Kısmet" cevabını verdi.



Tatilde Berk Atan'ın kendisine ayak masajı yapmasıyla ilgili olarak, "Kibarlık demek istiyorum. Erkek arkadaşımın nezaketi... Tatlı bir kare. Maşallah diyelim.



Berk romantiktir, özel günleri unutmaz" açıklamasını yaptı.



Son olarak, Çılgın Sayısal Loto'da Kırşehir'de bir kişinin kazandığı



460 milyon 913 bin 735 TL hakkında, "Bana çıksa herkes gibi şaşırırdım ve bağış yapardım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.