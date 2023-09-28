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Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti

Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti. İşte detaylar...

Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti

Seda Fettahoğlu, dün bir parkta ölü olarak bulundu. 10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in babasının silahıyla kendini öldürmesine ve Fettahoğlu'nun vefatına isyan eden oyuncu Goncagül Sunar, meslektaşlarının işsiz kalarak psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti
Sunar, "Türkiye'de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu 2. intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda 3 dizi 4 reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen" diyerek veryansın etti.

Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti

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