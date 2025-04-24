 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar'ın kızları Asya, ilk yaşını Göztepe Oyuncak Müzesi’nin büyülü atmosferinde kutladı.

(Gonca Vuslateri - Levent Yaşar - Asya)

Şair Sunay Akın’ın kurucusu olduğu ve bu yıl 20. yaşını kutlayan Oyuncak Müzesi,

(Deniz Seki - Gonca Vuslateri)

küçük Asya’nın doğum günü için adeta bir masal diyarına dönüştü.

(Deniz Seki)

Prensesler gibi süslenen Asya'nın bu özel gününe sanat camiasından birçok ünlü isim de tanıklık etti.

(Emre Karayel - GizemDemirci - Can)

Doğum günü pastasını eşi ve kızıyla birlikte üfleyen Vuslateri, duygusal anlar yaşarken,

(Mustafa Üstündağ - Erkan Can)



davetliler arasında Deniz Seki, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Ebru Akel, Belgin Akın,

(Özgür Aras - Gonca Vuslateri)



Mustafa Üstündağ ve Erkan Can gibi isimler yer aldı.

(Gonca Vuslateri - Yonca Evcimik)

Ünlü çiftin mutluluğunu paylaşan dostları, kutlamaya renk kattı.

Etkinlikte ayrıca, Oyuncak Müzesi’nin 20. yılına özel olarak Türkiye’nin önde gelen ressamlarının hazırladığı



afiş sergisi de gezildi. Sanatla iç içe geçen bu anlamlı gün, hem Asya’nın ilk yaşını hem de Oyuncak Müzesi’nin

(Mustafa Üstündağ - Yonca Evcimik)

20 yıllık hikâyesini unutulmaz kıldı.

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