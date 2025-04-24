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Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında! İşte detaylar...

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar'ın kızları Asya, ilk yaşını Göztepe Oyuncak Müzesi’nin büyülü atmosferinde kutladı.

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Gonca Vuslateri - Levent Yaşar -  Asya)

Şair Sunay Akın’ın kurucusu olduğu ve bu yıl 20. yaşını kutlayan Oyuncak Müzesi,

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Deniz Seki - Gonca Vuslateri)

küçük Asya’nın doğum günü için adeta bir masal diyarına dönüştü.

 

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Deniz Seki)

Prensesler gibi süslenen Asya'nın bu özel gününe sanat camiasından birçok ünlü isim de tanıklık etti.

 

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Emre Karayel - GizemDemirci - Can)

Doğum günü pastasını eşi ve kızıyla birlikte üfleyen Vuslateri, duygusal anlar yaşarken,

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Mustafa Üstündağ - Erkan Can)


davetliler arasında Deniz Seki, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Ebru Akel, Belgin Akın,

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Özgür Aras - Gonca Vuslateri)


Mustafa Üstündağ ve Erkan Can gibi isimler yer aldı.

 

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Gonca Vuslateri - Yonca Evcimik)

Ünlü çiftin mutluluğunu paylaşan dostları, kutlamaya renk kattı.

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

Etkinlikte ayrıca, Oyuncak Müzesi’nin 20. yılına özel olarak Türkiye’nin önde gelen ressamlarının hazırladığı

 Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!


afiş sergisi de gezildi. Sanatla iç içe geçen bu anlamlı gün, hem Asya’nın ilk yaşını hem de Oyuncak Müzesi’nin

 

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızı Asya 1 yaşında!

(Mustafa Üstündağ - Yonca Evcimik)

20 yıllık hikâyesini unutulmaz kıldı.

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