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Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! İşte detaylar...

Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış tarafından psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.

 Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Hamile olan Gonca Vuslateri'nin attığı tweet gündem oldu.

 Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Vuslateri, "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz “görülüyor” hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur.

 Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Bir şiddet failinin mağduru kadına “bu zamana kadar nerdeydin, neden sustun” demenin psikolojide bir “anlam karmaşası” yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler.. ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna..." diye yazdı.

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