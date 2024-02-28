Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış tarafından psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.

Hamile olan Gonca Vuslateri'nin attığı tweet gündem oldu.

Vuslateri, "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz “görülüyor” hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur.

Bir şiddet failinin mağduru kadına “bu zamana kadar nerdeydin, neden sustun” demenin psikolojide bir “anlam karmaşası” yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler.. ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna..." diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.