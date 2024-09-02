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Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması! İşte detaylar...

Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Ay Yapım’ın çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak dizisi ‘Leyla’nın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri’ne sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

 Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen ‘Leyla’ dizisinde Nur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri yeni yaşına sette girdi.

 Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan,

 Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Gamze Karaduman, Meltem Baytok ve Cengiz Bozkurt’la beraber çektikleri sahne sırasında yapılan sürpriz kutlama oyuncuyu şaşırtırken pastasındaki mumlarını ekip arkadaşlarıyla birlikte üfledi.

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