 Gonca Vuslateri’ne sürpriz doğum günü kutlaması!

Ay Yapım’ın çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak dizisi ‘Leyla’nın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri’ne sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen ‘Leyla’ dizisinde Nur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri yeni yaşına sette girdi.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan,

Gamze Karaduman, Meltem Baytok ve Cengiz Bozkurt’la beraber çektikleri sahne sırasında yapılan sürpriz kutlama oyuncuyu şaşırtırken pastasındaki mumlarını ekip arkadaşlarıyla birlikte üfledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.