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Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet

Türkiye’nin en başarılı müzik gruplarından biri olan Madrigal, bilinen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle sundukları ‘Yeşil Vadi Live Sessions’ YouTube özel videolarını tamamladı. Serinin son videosunda ise muhteşem sesiyle Pop Müziğin divası Göksel, ‘Ne Zamandır Sendeyim’ şarkısında gruba eşlik etti.

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet

Özgün müzikal bakış açılarıyla yorumladıkları hit’ler ile son dönemin dikkat çeken müzik grubu Madrigal, ‘Yeşil Vadi Live Sessions’ isimli seriyle hayranlarına özel bir hediye sundu. Bilinen ve en sevilen şarkılarını yeni sound’larıyla yeniden yorumlayan ve her şarkıya özel video çeken grup, 5 şarkılık seriyi tamamladı. Her hafta yayınlanan şarkılar arasında ‘Seni Dert Etmeler’, ‘Senden Yoksun’, ‘Geçme Artık Sokağımdan’, ‘Sen ya da Hiç’ şarkıları yer aldı.

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet

SÜRPRİZ DÜET

Serinin son şarkısı olan ‘Ne Zamandır Sendeyim’de ise Madrigal hayranlarına bir sürpriz yaptı ve Pop müziğin ünlü ismi Göksel ile birlikte kamera karşısına geçti. ‘Yeşil Vadi Live Sessions’ videoları ve Göksel düeti kısa sürede büyük beğeni topladı.

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