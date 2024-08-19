Özgün müzikal bakış açılarıyla yorumladıkları hit’ler ile son dönemin dikkat çeken müzik grubu Madrigal, ‘Yeşil Vadi Live Sessions’ isimli seriyle hayranlarına özel bir hediye sundu. Bilinen ve en sevilen şarkılarını yeni sound’larıyla yeniden yorumlayan ve her şarkıya özel video çeken grup, 5 şarkılık seriyi tamamladı. Her hafta yayınlanan şarkılar arasında ‘Seni Dert Etmeler’, ‘Senden Yoksun’, ‘Geçme Artık Sokağımdan’, ‘Sen ya da Hiç’ şarkıları yer aldı.

SÜRPRİZ DÜET

Serinin son şarkısı olan ‘Ne Zamandır Sendeyim’de ise Madrigal hayranlarına bir sürpriz yaptı ve Pop müziğin ünlü ismi Göksel ile birlikte kamera karşısına geçti. ‘Yeşil Vadi Live Sessions’ videoları ve Göksel düeti kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.