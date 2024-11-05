 Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Göksel, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, "Şimdi şarkılar üzerinde çalışıyordum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var. Ters köşede olacak" dedi.

Yaz mevsimiyle ilgili Göksel, "Güzel geçti. Konserler güzeldi. Stüdyoda olduğum için konserlere az ara verdim" diye konuştu.

Kablolu kulaklıkla dolaşan şarkıcı, "Bununla daha kolay kayıt yapabiliyorum. Kablolu mikrofonu da çok seviyorum. Tabii ki daha sağlıklı..." açıklamasını yaptı.

Köy hayatıyla ilgili şarkıcı, "Pandemi döneminde 1.5-2 sene kalmıştım. Sonra bayadır şehirdeyim. Ara ara orayı özlüyorum. Burada olmakta güzel. Çok fazla dostum var, mesleğimi daha kolay yapıyorum" ifadelerini kullandı. Meslektaşlarının aldığı sahne fiyatlarının gündem olmasına Göksel, "Çok abartılmış rakamlar. Umarım doğru değildir" dedi.

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