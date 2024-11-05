  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu! İşte detaylar...

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Göksel, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, "Şimdi şarkılar üzerinde çalışıyordum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var. Ters köşede olacak" dedi.

 Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Yaz mevsimiyle ilgili Göksel, "Güzel geçti. Konserler güzeldi. Stüdyoda olduğum için konserlere az ara verdim" diye konuştu.

 Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Kablolu kulaklıkla dolaşan şarkıcı, "Bununla daha kolay kayıt yapabiliyorum. Kablolu mikrofonu da çok seviyorum. Tabii ki daha sağlıklı..." açıklamasını yaptı.

 Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

Köy hayatıyla ilgili şarkıcı, "Pandemi döneminde 1.5-2 sene kalmıştım. Sonra bayadır şehirdeyim. Ara ara orayı özlüyorum. Burada olmakta güzel. Çok fazla dostum var, mesleğimi daha kolay yapıyorum" ifadelerini kullandı. Meslektaşlarının aldığı sahne fiyatlarının gündem olmasına Göksel, "Çok abartılmış rakamlar. Umarım doğru değildir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı
  Magazin

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı
  Magazin

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı

Hande Erçel'in New York tarzı
  Magazin

Hande Erçel'in New York tarzı

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi
  Magazin

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi
  Magazin

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
  Magazin

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!