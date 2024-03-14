Snob Magazin'in haberine göre; Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şarkıcı, "Genel olarak aceleci ve işkolik biriyimdir. Hiç belli olmuyor değil mi? Çalışmayı çok seviyorum öyle alıştım. Çok detaylı olunca insan biraz yoruluyor ama seviyorum tempoyu" dedi.

Göksel, "Pandemiden sonra toparlanmaya çalışıyor müzik sektörü... Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde etkileniyor. Ben çok sevdiğim için geri kalan kısmı ile çok ilgilenmemeye bakıyorum yoksa hepimiz üzülürüz. Yaşarken mutlu olmak lazım, ben işimi yaparken mutluyum” dedi.Pandemi döneminde Dalaman’a yerleşen bir dönem köy hayatı yaşayan şarkıcı, “Köye yerleşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Özlüyorum bazen ama ben aslında şehir insanıyım, bu tempoya da ihtiyacım var. Daha ilerleyen yıllarda şu an pek cazip değil o hayat" yanıtını verdi.

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