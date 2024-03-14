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Göksel köye mi yerleşiyor? Bilinmeyen yönünü ilk kez açıkladı!

Göksel köye mi yerleşiyor? İşte detaylar...

Göksel köye mi yerleşiyor? Bilinmeyen yönünü ilk kez açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Göksel köye mi yerleşiyor? Bilinmeyen yönünü ilk kez açıkladı!

Şarkıcı, "Genel olarak aceleci ve işkolik biriyimdir. Hiç belli olmuyor değil mi? Çalışmayı çok seviyorum öyle alıştım. Çok detaylı olunca insan biraz yoruluyor ama seviyorum tempoyu" dedi.

Göksel köye mi yerleşiyor? Bilinmeyen yönünü ilk kez açıkladı!

Göksel, "Pandemiden sonra toparlanmaya çalışıyor müzik sektörü... Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde etkileniyor. Ben çok sevdiğim için geri kalan kısmı ile çok ilgilenmemeye bakıyorum yoksa hepimiz üzülürüz. Yaşarken mutlu olmak lazım, ben işimi yaparken mutluyum” dedi.Pandemi döneminde Dalaman’a yerleşen bir dönem köy hayatı yaşayan şarkıcı, “Köye yerleşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Özlüyorum bazen ama ben aslında şehir insanıyım, bu tempoya da ihtiyacım var. Daha ilerleyen yıllarda şu an pek cazip değil o hayat" yanıtını verdi. 

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