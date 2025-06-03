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SnobMagazin.com

Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı! İşte detaylar...

Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!


Konserleri için şarkıcı, "Mayıs ayında inanılmaz yoğundu. Biraz daha azaltacağım ama devam edeceğim. Yoruldum ve albüme yoğunluk vereceğim. Sonbahara albümü yetiştireceğim. Mayısta 15 konser yaptım" dedi.

 Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!

Tatil için Göksel, "Stüdyoda tatil yapacağım" diye konuştu.

 Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!


Sosyal medyadaki karesiyle çıkan estetik yaptırdığı iddialarına şarkıcı, "Videonun içinden alınmış bir kare... Videonun içinden fotoğraf alınması tuhaftı ve beni üzdü. Hayatımda böyle bir şey karşılaşmadım.

 Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!

Yeni dünya bir tuhaf. Beni her gün makyajsız görüyorsunuz, bu konu hakkında fazla konuşmamayım. Çok fazla yorum yapıldı, biraz saçma sapan yerlere evrildi" açıklamasını yaptı.

 

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