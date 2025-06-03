 Göksel kendisine komple kurulduğunu açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Konserleri için şarkıcı, "Mayıs ayında inanılmaz yoğundu. Biraz daha azaltacağım ama devam edeceğim. Yoruldum ve albüme yoğunluk vereceğim. Sonbahara albümü yetiştireceğim. Mayısta 15 konser yaptım" dedi.

Tatil için Göksel, "Stüdyoda tatil yapacağım" diye konuştu.



Sosyal medyadaki karesiyle çıkan estetik yaptırdığı iddialarına şarkıcı, "Videonun içinden alınmış bir kare... Videonun içinden fotoğraf alınması tuhaftı ve beni üzdü. Hayatımda böyle bir şey karşılaşmadım.

Yeni dünya bir tuhaf. Beni her gün makyajsız görüyorsunuz, bu konu hakkında fazla konuşmamayım. Çok fazla yorum yapıldı, biraz saçma sapan yerlere evrildi" açıklamasını yaptı.

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