Sanatçının söylemekten keyif aldığı, hepsinde ayrı ayrı hatırası olan Türk Sanat Müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yepyeni akustik projesi “B’Aşka Şarkılar”, 7 Nisan’dan itibaren her pazar Göksel’in YouTube kanalında müzikseverler ile buluştu. “B’Aşka Şarkılar” geçtiğimiz hafta itibariyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.
Ada Müzik Stüdyoları’nda hücum kayıt usulüyle canlı olarak kaydedilen “B’Aşka Şarkılar” Göksel’in yorumuyla, dinlemeye aşina olmadığımız tonlarda yeniden düzenlenen eserlerden oluşuyor. Projenin ilk altı şarkısının kayıt ve çekimleri büyük bir titizlikle tamamlandı.
“Müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri oldu. Kayıtların canlı ve tamamının akustik olması bu projeyi daha önce yaptığım nostalji albümlerimden ayırıyor. “B’Aşka Şarkılar” günümüzün dijital seslerinden uzak bir şarkıcı, müzisyen projesi.” diyen Göksel, yorumu ve stili ile yine çok konuşulacak bir işe imza attı.
“B’Aşka Şarkılar” Künye;
1-Kaderimde Hep Güzeli Aradım
2-Sen Kimseyi Sevemezsin
3-Affetmem Asla Seni
4-Gündüzüm Seninle
5-Bir İhtimal Daha Var
6-Yaşanmamış Yıllar
Prodüktör: Göksel
Proje Tasarım: Göksel & Osman Şahin
Müzik Yönetmeni: Serhan Yasdıman
Stüdyo: Ada Müzik Stüdyoları
Kayıt: İhsan Apça, Özkan Mete
Gitar: Serhan Yasdıman
Kontrbas: Enver Muhammedi
Flugelhorn: Burak Dursun
Perküsyon: Emre Karabulut
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