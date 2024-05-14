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Göksel'in "B'aşka Şarkılar"ı yayında

Türkçe pop müziğinin güçlü kadın besteci ve yorumcularından Göksel, kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra yaptığı özel projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Göksel'in "B'aşka Şarkılar"ı yayında

 Sanatçının söylemekten keyif aldığı, hepsinde ayrı ayrı hatırası olan Türk Sanat Müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yepyeni akustik projesi “B’Aşka Şarkılar”, 7 Nisan’dan itibaren her pazar Göksel’in YouTube kanalında müzikseverler ile buluştu. “B’Aşka Şarkılar” geçtiğimiz hafta itibariyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Göksel'in "B'aşka Şarkılar"ı yayında

Ada Müzik Stüdyoları’nda hücum kayıt usulüyle canlı olarak kaydedilen “B’Aşka Şarkılar” Göksel’in yorumuyla, dinlemeye aşina olmadığımız tonlarda yeniden düzenlenen eserlerden oluşuyor. Projenin ilk altı şarkısının kayıt ve çekimleri büyük bir titizlikle tamamlandı.

Göksel'in "B'aşka Şarkılar"ı yayında

“Müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri oldu. Kayıtların canlı ve tamamının akustik olması bu projeyi daha önce yaptığım nostalji albümlerimden ayırıyor. “B’Aşka Şarkılar” günümüzün dijital seslerinden uzak bir şarkıcı, müzisyen projesi.” diyen Göksel, yorumu ve stili ile yine çok konuşulacak bir işe imza attı.  

Göksel'in "B'aşka Şarkılar"ı yayında

 
“B’Aşka Şarkılar” Künye; 

1-Kaderimde Hep Güzeli Aradım

2-Sen Kimseyi Sevemezsin

3-Affetmem Asla Seni

4-Gündüzüm Seninle

5-Bir İhtimal Daha Var

6-Yaşanmamış Yıllar

 

Prodüktör: Göksel

Proje Tasarım: Göksel & Osman Şahin

Müzik Yönetmeni: Serhan Yasdıman

Stüdyo: Ada Müzik Stüdyoları

Kayıt: İhsan Apça, Özkan Mete

Gitar: Serhan Yasdıman

Kontrbas: Enver Muhammedi

Flugelhorn: Burak Dursun

Perküsyon: Emre Karabulut

 

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