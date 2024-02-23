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Göksel'in albüm habercisi yayında

Türkçe pop müziğin güçlü kadın besteci ve yorumcularından Göksel, söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Sabi Saltiel’e ait olan yeni teklisi “Bıçak”ı 23 Şubat 2024 Cuma (bugün) Soles Music & Avrupa Müzik etiketiyle yayımladı.

Göksel'in albüm habercisi yayında

Göksel’in dramatik tonlardaki yeni şarkısı “Bıçak”, acının içinden güçlü bir başkaldırıyla geçişin hikayesini anlatıyor. Sanatçının heyecanla beklenen yeni albümünün de habercisi olan “Bıçak” her şeye rağmen hayata devam etmenin gücünü ortaya koyuyor.

Göksel'in albüm habercisi yayında

Şarkının fotoğrafları için Milano’da Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Göksel “Bıçak’ı kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygularda ise nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra, iyi ki çarpıyor kalbimiz hala.” diyerek yeni teklisini müzikseverler ile paylaştı.

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