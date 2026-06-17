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Göksel’e sahnede sürpriz

Göksel’e sahnede sürpriz

Göksel’e sahnede sürpriz

Göksel, Ankara konserinde hayranlarının sürpriz albüm kutlamasıyla karşılaştı.

 Göksel’e sahnede sürpriz


Yeni albümü “Rüyaların İşi”nin şarkılarını ilk kez Ankara’da seslendiren sanatçı, bu özel anın heyecanını dinleyicileriyle paylaştı.

Göksel’e sahnede sürpriz

Türk popunun zamansız sesi Göksel, Ankara konserinde sevenleriyle buluştu.

 Göksel’e sahnede sürpriz

Sanatçı, 10. stüdyo albümü “Rüyaların İşi”nde yer alan şarkılarını ilk kez Ankara’da seslendirdi.

 Göksel’e sahnede sürpriz

Konserin sürpriz anı ise Göksel’in hayranlarından geldi. Yeni albüm için hazırlanan kutlamada sanatçıya pasta ve çiçeklerle sahnede jest yapıldı.

Göksel’e sahnede sürpriz
Göksel, “Yeni albümümün şarkılarını ilk kez Ankara’da söyledim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu albümün heyecanını sizlerle paylaşmak benim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ederim” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Yaklaşık 30 yıllık müzik kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, Ankara konserinde hem yeni albümünden parçaları hem de kariyerinin sevilen şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu.

 

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