 Göksel’e sahnede sürpriz

Göksel, Ankara konserinde hayranlarının sürpriz albüm kutlamasıyla karşılaştı.



Yeni albümü “Rüyaların İşi”nin şarkılarını ilk kez Ankara’da seslendiren sanatçı, bu özel anın heyecanını dinleyicileriyle paylaştı.

Türk popunun zamansız sesi Göksel, Ankara konserinde sevenleriyle buluştu.

Sanatçı, 10. stüdyo albümü “Rüyaların İşi”nde yer alan şarkılarını ilk kez Ankara’da seslendirdi.

Konserin sürpriz anı ise Göksel’in hayranlarından geldi. Yeni albüm için hazırlanan kutlamada sanatçıya pasta ve çiçeklerle sahnede jest yapıldı.



Göksel, “Yeni albümümün şarkılarını ilk kez Ankara’da söyledim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu albümün heyecanını sizlerle paylaşmak benim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ederim” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Yaklaşık 30 yıllık müzik kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, Ankara konserinde hem yeni albümünden parçaları hem de kariyerinin sevilen şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.