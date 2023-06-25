Gökhan Türkmen Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde aşkın izlerini bıraktı

Kuruçeşme Açıkhava’da bu sezon hayranlarıyla birlikte aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan Türkmen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkmen, “Kuruçeşme’de geçen sene 2 konserimizi çok güzel atlattık. Bu konserimizin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Yine keyifli bir konser olacak. Seyircimiz zaten harika…Bugün çok güzel şarkılar seslendireceğiz. ”sözlerine yer verdi.

KALPLERİ ROMANTİK PARÇALARIYLA SARIP SARMALADI

‘Olmadı’ şarkısıyla sahnenin açılışını yapan Gökhan Türkmen, boğazın ışıltılı görüntüsü altında romantizm rüzgarları estirdi. Kendine has tarzıyla pop müziğin güçlü seslerinden biri olan başarılı sanatçı, şarkılarıyla her bir müzikseverin kalbine dokundu.

“Aşk Lazım”ı büyük bir coşkuyla seslendirdi, “Sen İstanbulsun” ile duygu dolu anlar yaşattı. Türkmen, peş peşe söylediği en sevilen şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Konserin ikinci bölümünde elinde gitarıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı, performansıyla kendine hayran bıraktı. Gökhan Türkmen, hitlerinin yanı sıra seslendirdiği arabesk parça “Sevme” ile de alkış yağmuruna tutuldu.

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