  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gökhan Türkmen dinleyenin kalbine Kiraz Çiçekleri ile dokunacak

Müzisyen, yorumcu, besteci Gökhan Türkmen yeni teklisi Kiraz Çiçeklerini 13 Ekim Cuma günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Gökhan Türkmen dinleyenin kalbine Kiraz Çiçekleri ile dokunacak

Gökhan Türkmen, tamamen akustik enstrümanlarla tasarladığı yeni teklisi Kiraz Çiçekleri’ni Gtr Müzik etiketiyle 13 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözlerin anlatımındaki sadeliğe uygun bir düzenleme yapmak istediğini anlatan Türkmen ‘bu şarkı herkesin içinde bir yerlere dokunacak’ dedi. 

Sözleri Ozan Turgut’a bestesi Gökhan Türkmen’e ait Kiraz Çiçekleri’nin aranjesini Serkan Ölçer yaptı. Şarkının kaydındaki perküsyon, bas, fret, akustik ve elektrik gitarları Serkan Ölçer, Gökhan Türkmen, trompeti Ege Cengiz, Akordeon’u Ece Ölçer çaldı. 

Gökhan Türkmen dinleyenin kalbine Kiraz Çiçekleri ile dokunacak

Dünyanın 2. Büyük kanyonunda video klip çekti 

Kiraz Çiçekleri’nin video klibi, tarihi birçok kültüre ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Uşak ilinde yer alan Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisinde Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekildi. Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisi; Uşak’ta bulunan Dünya’nın 2. Büyük Kanyon’unun hinterlandı içerisinde yer almaktadır. Blaundos Antik Kenti; Büyük İskender’in Bergama Krallığı ile Roma İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış ve yaklaşık 2500 yıldır bu bölgede bulunuyor. Taşyaran Vadisi ise, Büyük Kanyonun devamında su, rüzgâr ve tektonik hareketlerle binlerce yılda oluşmuş eşsiz bir görselliğe sahip olmasıyla dikkat çekmekte ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Tekli şarkılarla yıl içinde sürekli hayranlarına yeni üretimlerini sunan Türkmen, birçok farklı genç müzisyenlere de kariyerlerinin başlangıcında destek oldu. Türkmen, bu yıl birçok solo ve ortak projeler haricinde tribute albümlerde yer alırken aynı zamanda konserlere ara vermeden Ekim ayında Avrupa turnesine de çıktı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı
  Gündem

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!

Hadise’den anlamlı destek!
  Magazin

Hadise’den anlamlı destek!

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!
  Magazin

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti
  Magazin

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Edis'ten Harbiye'de şov  
  Magazin

Edis'ten Harbiye'de şov  