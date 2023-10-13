Gökhan Türkmen dinleyenin kalbine Kiraz Çiçekleri ile dokunacak

Gökhan Türkmen, tamamen akustik enstrümanlarla tasarladığı yeni teklisi Kiraz Çiçekleri’ni Gtr Müzik etiketiyle 13 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözlerin anlatımındaki sadeliğe uygun bir düzenleme yapmak istediğini anlatan Türkmen ‘bu şarkı herkesin içinde bir yerlere dokunacak’ dedi.

Sözleri Ozan Turgut’a bestesi Gökhan Türkmen’e ait Kiraz Çiçekleri’nin aranjesini Serkan Ölçer yaptı. Şarkının kaydındaki perküsyon, bas, fret, akustik ve elektrik gitarları Serkan Ölçer, Gökhan Türkmen, trompeti Ege Cengiz, Akordeon’u Ece Ölçer çaldı.

Dünyanın 2. Büyük kanyonunda video klip çekti

Kiraz Çiçekleri’nin video klibi, tarihi birçok kültüre ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Uşak ilinde yer alan Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisinde Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekildi. Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisi; Uşak’ta bulunan Dünya’nın 2. Büyük Kanyon’unun hinterlandı içerisinde yer almaktadır. Blaundos Antik Kenti; Büyük İskender’in Bergama Krallığı ile Roma İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış ve yaklaşık 2500 yıldır bu bölgede bulunuyor. Taşyaran Vadisi ise, Büyük Kanyonun devamında su, rüzgâr ve tektonik hareketlerle binlerce yılda oluşmuş eşsiz bir görselliğe sahip olmasıyla dikkat çekmekte ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Tekli şarkılarla yıl içinde sürekli hayranlarına yeni üretimlerini sunan Türkmen, birçok farklı genç müzisyenlere de kariyerlerinin başlangıcında destek oldu. Türkmen, bu yıl birçok solo ve ortak projeler haricinde tribute albümlerde yer alırken aynı zamanda konserlere ara vermeden Ekim ayında Avrupa turnesine de çıktı.

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