Gökhan Türkmen'den muhteşem final

Yaz boyunca Paraf Kuruçeşme Sahnesi’nde hayranlarıyla iki kere buluşan Gökhan Türkmen, 3. ve sezonun son konserini muhteşem bir kapanış konseri ile gerçekleştirdi. Son dönemin en üretken, modern müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” serisinde 3. kere sahneye çıkarak, havaların soğumaya başlamasından dolayı kendi açıkhava sezon finalini muhteşem bir konserle gerçekleştirdi. Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen'e sahnede bazı şarkılarında 6 dansçı eşlik etti.

Yoğun bir ilginin olduğu konserinde şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyleyen Türkmen, “Kalem” ve “Deli” ile yaptığı enerjik açılışı konser boyunca devam ettirdi. Performansı kadar kıyafetleri ile de göz kamaştıran Türkmen, “Lafügüzaf” şarkısının sonunda sahneye gelerek kendisine sarılan eşine 'Bende seni çok seviyorum' dedi. Dev seyirci korosunun her şarkıda eşlik ettiği, işitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi. İkinci bölüme elinde gitarı ile seyircisi ile baş başa şarkılarını seslendiren Türkmen, ekibiyle birlikte sahne üstü eşsiz bir performansa daha imzasını attı. Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen’i izleyenlerin arasında İrem Derici’de vardı.

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