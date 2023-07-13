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Gökhan Tepe'den 90'lar gecesi

Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Gökhan Tepe'den 90'lar gecesi

Sanatçı performansına kendi eseri olan duygusal şarkılarla başladı. Programının ilk bölümünü duygusal şarkılarıyla bitiren sanatçı konuklarına oldukça duygusal anlar yaşattı. Programının ikinci yarısında 90'lı yılların sevilen şarkılarıyla başlayan Gökhan Tepe hareketli ve enerji dolu şarkılarıyla sahnesini tamamlarken misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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