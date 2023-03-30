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Gökhan Sezen'den İlginç Bülent Ersoy ve Emel Sayın Yorumu

İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde Türk Sanat Müziği'nin günümüz temsilcilerinden Gökhan Sezen'i konuk etti. Sezen, "Emel Sayın'a Bülent Ersoy'a sahnede eşlik ettim, iyi ki yaşadım o günleri. Onların yanı tam bir laboratuvar" dedi.

Gökhan Sezen&#039;den İlginç Bülent Ersoy ve Emel Sayın Yorumu

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı 'İpek Yolu'; büyük Kahramanmaraş depreminin ardından, yayınına yeniden başladı. İpek Yolu, perşembe akşamları müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Gökhan Sezen&#039;den İlginç Bülent Ersoy ve Emel Sayın Yorumu

İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde Türk Sanat Müziği'nin günümüz temsilcilerinden Gökhan Sezen'i konuk etti. İpek Açar, Gökhan Sezen'e Emel Sayın ve Bülent Ersoy'a vokal olarak eşlik ettiği dönemleri hatırlatarak "Her ne kadar konservatuvarlı olsan da üstadlara da eşlik ettin" dedi. Gökhan Sezen'den ilginç bir yorum geldi: "Emel Sayın'a Bülent Ersoy'a sahnede eşlik ettim, iyi ki yaşadım o günleri, iyi onlarla bir arada oldum. Onların yanı tam bir laboratuvar" dedi.

Gökhan Sezen ve İpek Açar, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

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