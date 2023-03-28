Gökhan Özoğuz'dan Deprem Uyarısı

Gökhan Özoğuz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması'nın (SSGEOS) deprem uyasını sayfasında paylaştı. Şarkıcı, SSGEOS şirketinin, "Önümüzdeki günlerde Türkiye ve çevresinde daha güçlü (artçı) bir şok olabilir" diye attığı tweet'i sayfasına taşıdı.

Athena grubunun solisti Özoğuz, "Yine bir kaç gün içinde güçlü bir artçı deprem geliyor. Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.

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