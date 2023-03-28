SnobMagazin.com

Gökhan Özoğuz'dan Deprem Uyarısı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesaplarından deprem uyarısı yaptı. Ünlü şarkıcı, bir araştırma şirketinin mesajını alıntı yaparak, uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Gökhan Özoğuz&#039;dan Deprem Uyarısı

Gökhan Özoğuz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması'nın (SSGEOS) deprem uyasını sayfasında paylaştı. Şarkıcı, SSGEOS şirketinin, "Önümüzdeki günlerde Türkiye ve çevresinde daha güçlü (artçı) bir şok olabilir" diye attığı tweet'i sayfasına taşıdı.

Gökhan Özoğuz&#039;dan Deprem Uyarısı

Athena grubunun solisti Özoğuz, "Yine bir kaç gün içinde güçlü bir artçı deprem geliyor. Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?