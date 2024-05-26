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Gökhan Özen ilk Harbiye konserinde muhteşem bir şova imzasını attı

Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez dinleyicileriyle buluştu. 'Sağım Solum Aşk' adlı yeni şarkısı ile müzik listelerinde başarı elde eden Özen, konsere iki ayda hazırlandı. 

Gökhan Özen ilk Harbiye konserinde muhteşem bir şova imzasını attı

Kariyerinin başlarında, henüz 21 yaşındayken Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermesi teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının hepsini organizasyon şirketinin istemesi dolayısıyla teklifi kabul etmediğini belirtti.

Gökhan Özen ilk Harbiye konserinde muhteşem bir şova imzasını attı

3 saate yakın sahnede temposu yüksek bir performans sergileyen Gökhan Özen, yağmurun şiddetini artırmasına rağmen kendisini izleyen hayranlarına teşekkür etti. Hem görsel hem de işitsel bir şov sergileyen Özen, Müslüm Gürses'in Senden Vazgeçmem şarkısını yorumladı.

Gökhan Özen ilk Harbiye konserinde muhteşem bir şova imzasını attı

Finali kariyerinin ilk başlangıcı Aramazsan Arama ile yapan Özen'i Harbiye'yi dolduran binlerce kişi ayakta dans ederek hep bir ağızdan söyleyerek eşlik etti.

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