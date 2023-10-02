Gökhan Özen hayranlarını yağmur durduramadı  

Akşamüstü saatlerinde ansızın bastıran ve İstanbul Avrupa yakasında hayatı felç eden yağmura aldırış etmeyen Özen hayranları, konser alanını hınca hınç doldurdu.

Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.

Kuruçeşme Açıkhava’daki ilk 2 konserinin tüm biletlerinin tükenmesi üzerine 3 organizasyonu yapan Poll Production’ın isteği üzerine 3. konsere de evet dedi.

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