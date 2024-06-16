Gökhan Mumcu: Çocuğunuza sevginizi göstermekten çekinmeyin

Baba olmanın bambaşka bir duygu, tarifsiz bir mutluluk olduğunu da söyleyen Mumcu, “Çocuklarımız bizim aynamızdır. Baba olmak koşulsuz sevgi ve özveri gerektirir. Siz nasıl bir evlatsanız, gelecekte yanınızda göreceğiniz evladınız da sizden farklı olmayacaktır. Çocuklarınızı dinleyin, vakit ayırın ve sevin. Sevginizi göstermekten çekinmeyin” diyor.

Gökhan Mumcu, “Tüm babaların, baba adaylarının, baba şefkati gösterenlerin Babalar Günü’nü kutlarken, çocuklarıyla geleceği ve onların hayallerini birlikte, sağlıkla yaşamaları temennisinde bulundu.

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