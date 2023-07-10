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Gökhan Keser'e kötü haber!

Gökhan Keser açtığı alacak davasını kaybetti. İşte haberin detayları...

Gökhan Keser'e kötü haber!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Gökhan Keser açtığı alacak davasını kaybetti.

Gökhan Keser'e kötü haber!
İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Keser ile Seshen Medya “Katil Kim” adlı çizgi roman ve yarışma projesi için sözleşme imzaladı. Keser 13 bölümde yapımcı, oyuncu ve model olarak görev alacaktı.

Gökhan Keser'e kötü haber!

Firma, 2021’de unvanını İzoterm Dijital Pazarlama ve Satış olarak değiştirdi. Keser, ilk dört bölümü tamamladı. Diğer bölümler çekilmedi. Keser’in avukatı İsmail Demirci, “Hak ettiği ücret müvekkile ödenmemiştir” dedi. Mahkeme, ‘dava şartı yokluğu’ nedeniyle davayı reddetti.

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