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Gökhan Çınar, Harbiye’de ‘Gel Yeniden Başlayalım’ dedi

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı gösteri ve deneyimini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sergiledi. Çınar’ın “Dertleşip, içimizdeki çocuğu büyütüyoruz” dediği gecede, Leman Sam gecenin sürpriz sanatçısı olarak sahneye çıktı.

Gökhan Çınar, Harbiye’de ‘Gel Yeniden Başlayalım’ dedi

 Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ deneyimini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneledi.

4 bin 500 kişi ile ‘dertleşen’ ve “Bu gece çocukluklarımızı büyütüyoruz” diyen Gökhan Çınar, Harbiye’deki her misafirini kendi katarsisi ile buluşturdu. Gece boyu yağan yağmura rağmen konuklar kendi hayat hikayelerine baktıkları benzersiz bir deneyimi gecenin sonuna kadar yaşadı. Gökhan Çınar’ın gösterisi sırasında Leman Sam da izleyicilere sürpriz yaparak gecenin konuk sanatçısı olarak sahneye çıktı. Sam, ‘Hey Yıllar’ adlı unutulmaz şarkısını seslendirdi.

Gökhan Çınar, Harbiye’de ‘Gel Yeniden Başlayalım’ dedi

Gökhan Çınar gösteri öncesinde verdiği röportajda “Beraber farkındalıklarımıza ve hayat hikayemize baktığımız bir deneyim yaşayacağız. Toplumsal olarak sıkışık günlerden geçerken dertleşmeye ihtiyacımız var.” dedi.

‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterisinden elde edilen gelirin bir kısmı kız çocuklarının eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliği için var olan Büyüt Hayallerini projesine bağışlandı.

Gökhan Çınar’ı izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen, Yasemin Sakallıoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Pınar Sabancı gibi isimler yer aldı.  

 

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