 Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı

Oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çift, spor tarzıyla dikkat çekti.



Sevgililer, el ele alışverişi tur yaptı.



İkili, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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