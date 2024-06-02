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Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı. İşte detaylar...

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı

Oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı

Çift, spor tarzıyla dikkat çekti.

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı
Sevgililer, el ele alışverişi tur yaptı.

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest'in Nişantaşı tarzı
İkili, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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