Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

'İnsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!' diyen Gökçe Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi Yalan'da bu temaya değiniyor.

Sözü ve müziği Gökçe'ye ait Yalan'ın düzenlemesini Görkem Yenilmez yaptı.

GÖKÇE “YALAN”

Söz - Müzik: Gökçe

Yapım: Pasaj Müzik

Düzenleme : Görkem Yenilmez

Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu

Electro gitar : Ozan Doğan Ariz

Trompet&Trombon : Burak Dursun

Back vokal : Görkem Yenilmez

Mix & Mastering : Arikan Sırakaya

Stüdyo: Stüdyo Arı / BrossOver Records

Beni bırakıp gitmek istemezdin ya

Ömür boyunca

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

Bensiz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdin ya

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

Hiç yorulmadan sabaha kadar

Sesim kısılana kadar bağıracağım

Neden bunu yaptın

Belki biraz anlasam

Canım daha az acırdı biraz anlatsan

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