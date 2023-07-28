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Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

Gökçe’nin Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi ‘Yalan’, 28 Temmuz’da müzikseverlerle buluşuyor.

Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

'İnsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!' diyen Gökçe Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi Yalan'da bu temaya değiniyor.

Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

Sözü ve müziği Gökçe'ye ait Yalan'ın düzenlemesini Görkem Yenilmez yaptı.

Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

 

GÖKÇE “YALAN”  

Söz - Müzik: Gökçe

Yapım: Pasaj Müzik

Düzenleme : Görkem Yenilmez

Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu

Electro gitar : Ozan Doğan Ariz

Trompet&Trombon : Burak Dursun

Back vokal : Görkem Yenilmez

Mix & Mastering : Arikan Sırakaya

Stüdyo: Stüdyo Arı / BrossOver Records

 

Beni bırakıp gitmek istemezdin ya

Ömür boyunca

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

 

Bensiz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdin ya

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

 

Hiç yorulmadan sabaha kadar

Sesim kısılana kadar bağıracağım

Neden bunu yaptın 

Belki biraz anlasam

Canım daha az acırdı biraz anlatsan

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