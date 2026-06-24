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Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek

Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek

Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek

Müzik dünyasında yeni bir sayfa açan İldem, altı yıllık aranın ardından yeni teklisi Alfa ile dinleyicilerle buluştu.

 Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek

Projeye ünlü sanatçı ve yapımcı Gökçe Kırgız Taner de güçlü desteğiyle katkı sundu. Prodüktörlüğünü üstlendiği çalışmada İldem’in yeniden müziğe dönüş sürecinde yanında olan Taner, genç sanatçının potansiyeline inanarak projeye destek verdi.

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